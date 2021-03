Lola Tigiraay: UN 'yakka' Tigraayitti raawwate Komishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaa waliin qorachuuf

MM Abiy Ahimad Ibsa Bitootessa 9 baasaniin ammoo Komishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa waliin ta'uun Gamtaa Afrikaa jalatti qaamni 'African Commision on Human and Peoples Right' jedhamu qorannoo kana akka gaggeessan waamicha godhanii turan.