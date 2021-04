Hanna suura qaama qullaa: Suura keessan interneetarraa qabdan eenyu akka fayyadamu beektuu?

Marsariitii Sexting jedhamu tokkorra pirofaayila tokkotu suura kiyya yeroo umuriin koo waggaa 19 waliin mata duraa "Who's down for a massive rape role-play now?" jala jira. Kana jechuun suura kiyya fayyadamanii gosa saal-qunnamtii nama of kenne tokkorratti humnaan akka fedhe gochuu jechuudha.