Sirna Gadaa dabalatee hambaalee Itoophiyaan UNESCO'tti galmeessite 13

Daqiiqaa 40 dura

Hambaaleen kunneen siidaa Aksumii kan hanga Sulula Awaash dakaatti diriiranii jiranidha. Dabalataan teessuma lafaa dinqisiisaa, haala qilleensaa, bineensota mimmiidhagoo fi argama dhala namaa kan taate Luusiin as keessatti argamu.

1. Bataskaana Laalibalaa dhagaarraa bocamanii

2. Paarkii Biyyaalessaa Gaarreen Kaabaa

3. Masaraa Faasil fi siidaalee Gondar biroo

4. Aksum

5. Sulula Awaash gara gadii

6. Dhagaa Dhaabbii Xiyyaa

7. Sulula Oomaa Gara gadii

8. Harar Jagol

Naannoo Kibbaa keessatti kan argamu yoo tahu manni jireenyaa addaa uummata Koonsoo umurii ganna 400 qaba jedhamus as keessatti argama.

10. Ayyaana Masqalaa

11. Fiichee Cambalaalaa

Ayyaanni Fiichee Cambalaalaa of keessatti gochoota addaa hedduu of keessaa qaba.

12. Sirna Gadaa

Sirni Gadaa sadarkaa adunyaatti Representative List of The Intangible Culture of Humanity keessatti kan galmaa'e bara 2009 ture.