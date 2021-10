Feltimaan fi Hamdok Tigraayitti atattamaan waliigaltee dhukaasa dhaaburra gahamuu akka qabu waliigalan

Daqiiqaa 57 dura

Akka dubbi himaan Ministira Dhimma Alaa US Need Piraayis jedhetti, Jefrii Feltimaan Fulbaana 28 hanga Onkoloolessa 1, 2021tti Kaartuum wayita turanitti, Ministirri Muummee Sudaan Abdallaa Hamdok waliin wal arguun ce'umsa siyaasaa Sudaan keessa jiru, kan carraa dimokiraasii dhaloota keessatti takka argamu jedhamee, US cimsitee akka deeggartu ibsan.