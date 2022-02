Kitaabni seenaa Pireezidant Wiihaa amala saal-qunnamtii giifti-duree saaxiluun rakkoo uume

Daqiiqaa 8 dura

Kitaabichi mata dureen isaa "George Weah: The Dream, the Legend, the Rise to Power" kan jedhu yeroo ta'u, Piroofeesar Imaanu'eel Kilaarkiifi Ayiizaak Vaah Tuukpaah'n barreeffame.