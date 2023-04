Namtichi haadha warraasaa ulfaa qarree hallayyaa irraa darbatee ajjeese

Daqiiqaa 59 dura

Poolisiin kun waan akkuma qaqqabdeen dhageesse akkas jette: " , arrived at the scene. She said: "Baayyee ishee dhukkubee walitti galtee jirtu garuu yeroo ani gaaffiiwwan ishee gaafadhe natti himuu dandeesseetti.

"Maaltu akka mudate dubartii kana gaafattee deebiin isheen kenniteef: 'Darbatee na kuffiise' She said she asked the woman what had happened and said her response was: 'He pushed me' jette."