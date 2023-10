Gatiin boba'aa akkuma dabaletti yeroo dheeraaf tura jechuun dureen oomishtoota boba'aa akeekkachiisan

''Kun murtee biyyoonni birmadummaa qaban fi of danda'an murteessaniidha. Murteen kun haalota as deemanii fi maal akka ta'an mirkaneeffachuu hin dandeenye keessatti akka dursinee of eeggannuuf gargaara jennee ibsina,'' jedhan Hoogganaa Olaanaan Opec+ Heeyitaam Al Ga'iis.