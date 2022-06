Raashiyaan Yukireen erga weerarte gurgurtaa boba’aarraa $ biiliyoona 100tti dhiyaatu argatte

Haa ta’u malee, galiin biyyattii ammas olaanaa ta’uu isaa dhaabbannii qorannoo annisaa fi qilleensaa qulqulluurratti gaggeessu Centre For Research on Energy and Clean Air (CREA) beeksiseera.