Hojiiwwan hubannoon nam-tolchee (AI) nama jalaa hin fudhanne jiruu?

Daqiiqaa 36 dura

Tekinooloojiin hojiiwwan isaan kam uume?

Hojiin ni dhabamaa?

Hojiiwwan AI'n hin balleessine jiruu?

Maartiin Foordis kitaaba ‘Rule of the Robots: How Artificial Intelligence Will Transform Everything’ jedhu qaba.