Afrikaan Kibbaa Raashiyaa waliin hariiroo waraanaa uumuu US himatte

Daqiiqaa 4 dura

Haasaan aanga'oota waraanaa biyyoota lameenii, erga Ambaasaaddarri US Piriitooriyaa jiran, Afrikaan Kibbaa Raashiyaa meeshaa waraanaan deeggaruu himatanii guyyoota booda raawwate.

Erga torbee darbe Aab Brigety meeshaan waraanaa Afrikaa Kibbaa buufata doonii magaalaa Keep Taawonitti doonii Raashiyaa irratti fe'amuu mirkaneeffachuu ibsanii as, hariiroon dippiloomaasii US fi Afrikaa Kibbaa balaa keessa galeera.