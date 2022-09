'Qonnaan bultoota bunaaf hariiroo gabaa idil-addunyaa uumuudha kaayyoon koo'-Kumee Caalchisaa

Danqaalee ijoo daldala bunaatiin walqabatan sadan

Qotee bultoota kallattiin bittoota bunaa idila addunyaan walitti hidhuu

Maqaa gaarii buna Jimmaa deebisuu

Qotee bultoonni Jimmaa hoo maal himu?

“Bara dheengaddaa keshaa 30 wayiin amaanaadhaan namatti kennadhe malee inni kaan, manuma bahee dhiyeenya kanan falaan gurgure. Bara darbe of fixee hojjedhee bu’aa argachu waan hin dandeenyeef, bicuu haamleekoo tuqe ture” kan jedhan Obbo Awwa,l amma erga dhaabbanni Afro-valley isaan waliin hojjechuu eegalee abdii akka horatan BBC’tti himan.

Dhaabbanni Afro-valley dhaadannoo ‘qotee bulaa of ga’eefi aangome, baankii amansiisaa, dhiheessii ammayyaawaafi seenaa fayyadamaa ajaa’ibsiisoo’ (Enabled and empowered farmer, reliable bank, smart logistics and epic user stories) jedhuun gara fuulduraatti hojiilee amma bunarratti dalagaa jiru cinaatti, oomishaalee akka Avokaadoofi mi’eessituuwwan garagaraa akkasumas daldala kaarboonii irratti qotee bultoota waliin haala mijataa uumuun gara hojiitti seenuuf karoora qabaachu hundeessituu dhaabbatichaa BBC’tti himteetti.