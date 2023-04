Dargaggoonni Meeksikoo luba Kaatolikii ta'uuf lubbuu isaanii balaaf saaxilan

Haa ta'u malee, Peetraan shakkii muraasa of keessaa qabdi: Miigu'eel lubummaa addunyaa kanarraa balaa guddaa qabutti makameera.

"Anaaf, as Tiyeraa Kaalientee keessatti luba ta'uun jaalala agarsiisa," jechuun Miigu'eel sirna waldaan booda hime."Kun namoota dhukkubbii, miidhamuu fi gidiraa hedduu waliin jiraatanidha.Kanaafuu, waamicha Waaqayyoof yeroo deebii kenninu mallattoo jaalala isaati."

Geggeessan seeminaarichaa, Antooniyoo Reinoso, dargaggoonni kun akka lubaatti "of eeggannoo" akka agarsiisan barsiisu - wangeela lallabuu qofa irratti akka of daangessuu fi gareewwan yakkamtoota ykn hoggantoota kaarteelii minjaala irratti balaaleffachuu isaanii dura of eeggannoodhaan akka yaadan barsiisu.