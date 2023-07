Naa'oomii Girmaa: Taphattuu kubbaa miilaa garee biyyaalessaa US'n walbaraa

Na'oomii Girmaa, lammii US abbaafi haati ishee dardarummaatti Itoophiyaatii gara US imalan irraa dhalattee, amma taphattuu ittisaa garee Kubbaa miilaa dubartootaa US ta'uun Waancaa addunyaa irratti hirmaachaa jirti.

Bara 2022 taphattuu piroofeeshinaalaa garee kubbaa miilaa San Diego Wave FC taatee yeroo jirtu bara dorgommii isaanii jalqabaatti warra milkaahaniif badhaasa kennamu ( NWSL Rookie of the Year) jedhamu akkasuma taphattuu ittisaa jabduu (Defender of the Year ) jedhu argatteetti. bara tokkotti badhaasota lamaan kana argachuunis dubartii jalqabaa taateetti.