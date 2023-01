Walleen 'cigoo' Shakiiraan waa'ee Jeraard Piikee sirbite YouTube irratti rikkardii cabse

Daqiiqaa 42 dura

Viidiyoon sirba 'Out of Your League' jedhu kunis maxxanfamee sa'aatii 24 keessatti namoota miliyoona 75 oliin daawwatame. Rikardii kanaanis sirboota biyyoota Laatiinii keessatti baay'ee daawwatame kan jalqabaa jedhameera.