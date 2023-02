'Duguuggaa sanyii Ruwaandaa booda hiriyaa kiyya achi buutee ishee dhabeen asoosama barreesse'

Qorannoo Mastarsii ishee waggaa torbaaf dhimma Ruwaandaa qorachuu irratti dabarsite. Boodarra asoosama "This is Not Who We Are" jedhu barreessite.