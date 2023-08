Bilbilli harka keenyarra jiru hangam akka sammuu keenya to’ate beektuu?

Bilbila irraa fagaachuuf jecha namoonni bilbilasaanii balleessan, bilbilasaanii of jalaa dhoksan jiru. Bilbilarraa adda ba’uun garuu salphaa miti.

Namoonni osoon bilbila hin ilaaluun turuu hin danda’u jedhanii namoonni of amansiisan yeroo of to’achuu dadhabanii rakkatanitti, faallaa isaaniitiin ammoo namoonni f jabeessan bilbila maolee yeroo dheeraaf akka turan dubbatu.

Bilbila kutaa biro keessa tursiisanii of shaakalchiisuu, sammuun gargaarsa bilbila amalee humna akka qabu of amansiisuufi bilbila ilaaluu yeroo nu feesisu of dagachiisuu furmaata hanga tokkodha.