Google bara 2022 keessa jechoota baayyee googil godhaman tarreesse

Wordle fi Kiriikeet

Wordle Onkololeesa 2021’tti yeroo uumame irraa eegalee beekkamti argatee kan ture yoo ta’u, caalaatti feedhiin tapha kana kan mul’ate yeroo Amajjii 31, 2022 irratti dhaabbtai The New York Times yerootapha kana bitatudha.

Dhimma Oduu

Qoccollaa namoota beekamo gidduu

Fiilmooti gootota addaa (Superhero) ammallee dursoodha

Beekkamtii Pasoorii

Qophii TV dargaggootaa

Ta’us fiilmiin miidiyaa Amazon qophaa’ee beekkamtii argatee tureefii kan gatii guddaa baasisee ture, Lord of the Rings: The Rings of Power filmoota hedduu barbaadaman dursoo 10 keessa hin seenne.