Ameerikaan himata ajjeechaa humna eegdota sawudii lammiilee Itoophiyaa irratti raawwatan beekaa calliste jedhu haalte

Daqiiqaa 48 dura

Gabaasni Humaan Raayitsi Waach (HRW) mata duree They Fired On Us Like Rain (Rasaasa akka bokkaatti nurratti roobsan) jedhuun ba’e, godaantoti daangaa kaaba Yaman Sa’udii Arabiyaa waliin qabdu irratti, poolisii fi loltoota Sa’udiitiin rasaasaan rukutamuu fi yeroo tokko tokko ammoo meeshaa dho’uun akka irratti xiyyeeffatame irratti raagaa ba’uun waan dubbatan of keessaa qaba.