Maan Yun vs Arsenaal- Tapha diraamaan guutameefi ga'ee taphataa gatii qaalii Deklaan Raayis

Gooliin Deklaan Raayis daqiiqaa 95ffaa fi sekandii 43 irratti galche, tapha Priimiyer Liigii yeroo dhihoo as Maanchistar Yunaayitid fi Arsenaal waliin taphatan keessatti goolii mo'umsaa ishee ajaayibaa jedhamte

''An waan haaraa barachaa of fooyyessaa deemuuf qophii guddaan qaba. Gara gulantaa itti aanuutti ce'uuf dhiibbaa uumuu qabna. Hunduu ajaayiba turan. An kolfaan namootatti dubbachuun barbaada, sana dhugoomseera,'' jedhe Raayis.