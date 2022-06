Ameerikaan ajjeechaa Gimbiitti raawwateen 'guddoo yaadda’uu' ibsite

Sa'aatii tokko dura

Haleellaa ''suukaneessaa kanaan namoota maatii of biraa dhabanif gadda cimaa keenya ibsina,'' jedhaniiru Dubbii Himaan Waajjira Dhimma Alaa US Need Piraayis.