Artistii gameessa jireenyasaa guutuu aartii Oromoof gumaache- Alii Birraa

Sa'aatii tokko dura

Jireenya ijoollummaa Alii Birraa

‘’Waa’ee barnootaa yoon kaasu an baayyee carra qabeessa miti. Maatii cunqurfamtootaa fi hiyyeeyyii keessaa waanan ba’eef barachuuf hagas mara carraa hin arganne. Garuu guyyuu jiruu kiyyarraa waanan barataa as ga’en qaba. Ani barataa addunyaati. Anis, innis, isheenis, hunduu barattoota, waliigalatti an akkasiinan of ibsa.’’