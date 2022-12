Zeleniskiin waraana Yukireenii as yeroo jalqabaaf UStti qajeelan

Daqiiqaa 45 dura

Pirezidaantin Yukireen Volodmir Zeleniskiin daawwannaa yeroo Joo Baayidan wajjin wal arguuf gara US imalaa akka jiru beeksise.

Erga Raashiyaan Yukireen weerartee as dawwannaan kun isa jalqabaati jedhame.

US gama isheen daawwannaan kun dhugaa ta'uu himuun deeggarsa meeshaa waraanaa Yukireenif akka itti fuftus beeksifte. Keessumaa misaa'ela farra haleellaa qilleensarraa baay'ee ammayyaa Paatiroot jedhamu Yukireenif akka gumaachitus beeksifte.

Kaayyon deeggarsa misaa'ela paatroot kanaa ammoo dandeettii ittisa haleellaa qilleensarraa Yukireen cimsuuf akka ta'es US beeksifte.

Zeleniskiin deemsa isaa kana ilaalchisee, "Dandeettii waraana Yukireen cimsuudhaf gara US imalaan jira" jechhuun fuula tiwitara isaa irratti barreesse.

Amma gara US deemuf murteessun isaa barbaachisummaa walitti dhufeenya biyyoota lamaanii kan agarsiisudha jedhama.

Weerara Raashiyaan gaggeessite kana irratti Yukireenif deeggarsa meeshaa waraanaa guddaa kan gumaache US dha.

Deegggarsi misaa'ela Paatiroot US amma Yukireenif dhiyeessuf jirtu ammoo haleellaa Raashiyaan bu'uuraalee misoomaa Yukireen irratti gaggeessitu qolachuuf kan gargaarudha.

Daawwannaan Zeleniskii kun osoo hin ibsamin dura US deeggarsa waraanaa biliyeena 2 ta'u Yukireenif akka kennitu beeksiftee turte.

Bara 2023tti US deeggarsa dabalataa dolaara biliyeena 40 Yukireenif kennamu mana maree eeyyamsiisuf hojjataa akka jirtutu beekame.

Erga waraanni eegalee as US deeggarsa waraanaa kallattiin Yukireenif kennuudhan kan US dursu hin jiru.