Pirezidaantii Laayiberiyaaf yeroo biyya alaa deemu guyyaatti durgoo $2,000 murtaa'eef

Daqiiqaa 47 dura

Paartii biyya bulchu Congress for Democratic Change dabalatee namoonni hedduun akkamitti qarshiin hanga kanaa guyyaatti nama tokkoof dirgoo kaffalama jechuun qeeqaa jiru.

Ilmi isaa US tti kan dhalate yoo ta'u US dhaaf tapahata. Kanaanis Joorji Wihaan ilmi isaa yeroo US fi Weels wal faana taphatan ni ilaala jechuudha.