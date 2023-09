Bineensonni akkuma namaa abjuu arguu danda'uu?

Sa'aatii tokko dura

Sariitiin abjuu arguu dandeessi taanaan gaaffii ajaa’ibaa kaasa jedha abbaan falaasamaa Deevid Mpeenaa- Guuzmaan Yunivarsiitii Firaansiiskoo irraa, kitaaba When Animals Dream: The Hidden World of Animal Consciousness jedhamurratti abjuun nama isa abjooturraa ilaalama waan taheef, bineensoti addunyaa kana ija ofiin ilaalu malu jedha.