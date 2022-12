US yaaddoo Kooriyaa Kaabaarraa dhufu qolachuuf damee 'humna ittisaa hawaa' See'ulitti bante

US biiroo Humna Waraanaa Hawaarraa damee biyya alaa yeroo jalqabaaf Kooriyaa Kibbaatti bante.

Kaayyoon damee waraanaa kanaa Kooriyaa Kibbaatti jalqabuu US yaaddoo nageenyaa biyyoota akka Kooriyaa Kaabaa, Raashiyaa fi Chaayinaa irraa dhufu to'achuufi jedhame.

US bara 2019 Humna Ittisaa Hawaa (US Space Force) erga hundeessitee booda damee biyya alaa Kooriyaa Kibbaatti banuun ishee kun kan jalqabaati.

"Kuni yaaddoo ofirraa qolachuuf of qopheessuu qabnuudha, barbaachisaa taanan mo'achuudhaaf," jechuun dubbatan.

Humni Ittisaa US- damee waraana US bifa haaraan waggaa sadi dura gurmaa'e yoo ta'u saatalaayitiiwwan fi qabeenya biroo US hawaa keessaa qabdu ittisuuf kan kaayyefateedha.