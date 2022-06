Dureewwan G7 biyyoota guddataa jiran keessatti babal'ina Chaayinaa dura dhaabbachuuf $600bln ramaduuf

Ijaarsi bu'uuralee misoomaa Chaayinaan bajata doolara tiriliyeena hedduun biyyoota guddatan keessatti gaggeessaa jirtu biyyoota heddu idaa keessa galcheera jechuun qeeqamaa ture. China's multi-trillion dollar infrastructure initiative is criticised for hitting nations with too much debt.