Ameerikaan ‘afuffee basaasaa’ Chaayinaatti dhukaasuun garba Atlaantiik irratti kuffiste

Sa'aatii tokko dura

Ameerikaan afuffee guddaa Chaayinaan buufataalee waraanaa US keessa jiran akka basaasuuf ergite jette dhukaastee kuffiste.

Waajirri Ittisaa US jeettiin loltuu afuffee kana qaama bishaanii daangaa Ameerikaarra jirrutti gadi buusteetti jedhe.

Miidiyaaleen US afuffeen kuni dhohinsa xiqqoon booda galaana irratti yoo kufu agarsiisaniru.

Ibsa Peentaagoon kenneen qondaalli gameessi US, ‘’ afuffee basaasaa Chaayinaa irraa of eeguuf tarkaanfiiwwan muurteessoo yeroo fudhataa turetti, odeeffannoon afuffee daangaa US dhufe irraa guurre hojii tikaa keenyarrtti bu’aa qaba, ‘’ jedhan.