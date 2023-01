Hariiroon Bolsonarofi Tiraamp akkamiin goolama siyaasaa Biraaziil hammeesse?

Daqiiqaa 35 dura

Erga guyyaa sanaatii qe'eedhaa ba'anii iddoo buufata Pireezidantii duraanii US Donaald Tiraamp jiru.

Qondaaltonni US fi kanneen Biraaziil keessa jiran taatee Biraaziilitti mudate gocha Tiraampitti maxxansan.

Michummaa namoota siyaasaa lameenii irraa kan ka'e Aab Bolsonaro'f maqaan masoo ''the Trump of the Tropics" jedhamu mogga'eeraaf.