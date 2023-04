Kooriyaan Kibbaa boombii nikularaa hidhachuu maaf barbaadde?

Sa'aatii 2 dura

Kooriyaan Kibbaa bara 1970 keessa boombii nukaraa omishuuf icciitin eegaltee turte. Boodarra US gaafa bira geessu filannoo lama kenniteef: nikulara ofii kee omishuu sii wayya moo ani nikularan qabuun yoo lolli sirratti ka'e si ittisuu siif wayya? Kooriyaan Kibbaas US akka ishee deeggartu filattee sagantaa nikulara omishuu dhiiste. Amma loltoonni US kuma heddu ta'an Kooriyaa Kibbaa quabatanii jiru.

Waanta lammiilen Kooriyaa Kibbaa bakka lafa jalaa taa'anii laaqana nyaataa mariyan keessaa Seenaariyoon kun tokkoodha: Kiim Joong Un Kooriyaa Kibbaa haleelee US ammoo Kooriyaa Kibbaarra gorte waraanatti lixxe haa jennu. Sana booda Piyoongyang daangaa US boombii nikularaan nan haleela jettee dhaadatti. Washingtan maal gochuu dandeessi? See'ul oolchuf jecha magaalli akka Saanfiraansikoo fa'aa nikulara Kooriyaa Kaaban manca'uu qabaa? Lakki, kanu ta'uu hin qabu kan jedhu dubbii namoonni kun irratti walii galaniidha.

Kooriyaan Kibbaa boombii nikularaa akka hidhattu US tasumaa hin barbaaddu. Bara 2016tti Doonal Tiraamp See'ul loltoota US achi buufatanii jiraniif kaffaluu qabdi ykn loltoota US achii nan baasa jechuun Kooriyaan Kibbaa tola nyaataa jirti jechuun dhaadatee ture. Haasan Tiraamp taasise sun ammoo lammiilen KOoriyaa Kibbaa abdiin US kenniteef gaggeessitootasheerratti kan hundaa'udha jechuun ofii keenyaf furmaata barbaaduu qabna akka jedhan isaan taasiseera.