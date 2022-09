Ergaawwan saal-quunnamtii gowwoomsaadhaan namoota burjaajessan

Daqiiqaa 39 dura

Maamilli maanguddoo umurii waggaa 50 US keessa jiraatu. Kan ergaa erguuf ammoo nama suuraa dubartii moodeelii taateen of ibsu, maqaasaa Gingerhoney jedhee of beeksisedha.