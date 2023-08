Paastarii waggaa 17'f bosona waraanaa dagatame keessa jiraate

Sa'aatii tokko dura

Yeroo kanatti ture Hin Nie finciltoota United Front for the Liberation of Oppressed Races (Fulro), kan ofiin of bulchuu saba xiqqaa Montagnards jedhamaniif hidhannoon lolaa turan waliin kan wal bare.