Weellistuu beekamtuun Selin Diyon dhukkuba irraa fayyuu hin dandeenyeen qabamuu beeksiste

Sa'aatii tokko dura

Dubartiin kun sagalee fiilmii beekamaa 'Titanic' jedhamu dabaalu mata-duree 'My Heart Will Go On' jedhuun sirbitee kanaanis badhaasa Oskaar injifatteetti.