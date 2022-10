Aanga'aan US mootummaan Itoophiyaafi TPLF atattamaan dhukaasa dhaabuu baannaan tarkaanfiin ni fudhatama jedhe

Dursaan Koree Hariiroo Alaa Seeneetii US Boob Mendeez mootummaan Itoophiyaafi TPLF atattamaan dhukaasa dhaabuu baannaan wixinee seeraa bara 2021 keessa Itoophiyaarratti dhiyeessee ture akka murta’u gochuufan hojjedha jedhe.

Wixineen seeraa Itoophiyaatti Nagaafi Dimokiraasii Jajjabeessuu [‘S.3199- Ethiopia Peace and Democracy Promotion Act of 2021 ,’] jedhamu kun warra carraaqqii waraana dhaabuun nagaa buusuuf taasifamutti gufuu ta’an ykn qaamoleen waraana Itoophiyaa keessatti hirmaataniif meeshaa waraanaa dhiyeessan irratti tarkaanfiin adabuu akka fudhatamu godhudha.

Waliigalteen waraana dhaabuu qaamoleen lamaan taasisan yeroo gabaabaaf ture diigamuun ammoo lubbuu lammileen Itoophiyaa dabalataan balaaf saaxileeraa,” jedhe US Boob Mendez.

Kun ta’uu baannan ammoo Wixineen seeraa Itoophiyaatti Nagaa fi Dimokiraasii jajjabeessuu [‘S.3199-Ethiopia Peace and Democracy Promotion Act of 2021,’] itti deemee akka hojiirra ooluuf hordofuuf karooran qaba jedhe Senaatariin US Niiwu Jersiirraa ta’an kun.