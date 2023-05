Seraaliyonitti muki umrii dheeraa mallattoo biyyaa ta'e jigee pirezidaanti biyyattii gaddisiise

Daqiiqaa 42 dura

Waloon beekamaan Seraaliyoon Umar Faaruq waa'ee muka kanaa walaloo barreessen, "Eifal Taaworii keenya in kufe! Istaachuu of Libartiin keenya in kufe! Taaj Mahaal kenya in kufe! Simboon magaala keenya in godaane!" jechuun hambaalee gurguddoo addunyatti fakkeesse.