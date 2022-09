Baarak Obaman dokumentarii Netflix irratti seenessuun badhaasa 'Emmy Award' argate

Sa'aatii tokko dura

Baarak Obaamaa bara 2017 bara aangoo isaa erga xumureen booda haadha warraa isaa Misheel Obaamaa waliin kunuunsa naannoo irratti hojjachuuf Netflix wajjin walii galan. Kanaan dura kitaabota isaa "The Audacity of Hope" fi "Dreams from My Father" jedhan bifa sagaleetin qophaa'aniif badhaasa Giraamii Awardis jedhamu argatee ture.