Pop Firaansiis warra Xaaliyaaniin ijoollee caala beeylada guddistu jechuun akeekkachiisan

Daqiiqaa 16 dura

Waltajjii kana irratti dargaggeeyyiin muraasni tiishartii barreefama "we can do this" jedhu ofirraa qabu uffachuun namootni daa'ima hedduu akka horatan jajjabeessaa turan.