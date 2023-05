Dubartiin astiroonomerii Arabaa jalqabaa taate gara hawaatti imaluuf Buufata Idil-adunyaa Hawaa geese

Sa'aatii tokko dura

Gareen kun gara buufatichaa kan deeman xiyyaara ‘Dragon’ SpaceX’n yoo tahu, isheen ammo rokkeettii Falcon 9 jedhamtu Buufata Hawaa Keneedii, Filooriidaa Keep Kaneveraal iraa furguggifamtu irra taa’uunidha.

Waggoota darbaiif kutaa laabiraatoorii ‘Stem Cell and Tissue Re-engineering Programme of King Faisal Specialist Hospital and Research Centre’ jedhamu keessa hojjechaa turte.