Barreessituun kitaaba ‘akkatti abbaa warraa kee ajjeeftu’ jedhuu abbaa warraashii ajjeeftee adabamte

Sa'aatii tokko dura

Naansii Kiraamptan Biropii jedhamti, kitaaba dhimma jaalalaa akkatti fuulduratti yakkaa raawwatte ittiin raagde mata duree isaa "How to murder your husband" ykn ‘’Akkatti abbaa warraakee ajjeeftu’’ jedhuun barrreessite abbaa warraa ishii itti dhukaastee ajjeesu isheetiif hidhaa umrii guutuun akka adabamtu abbaan murti Oriigan itti mureera.