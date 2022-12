Suurawwan ajaa'ibsiisoo Waancaa Adunyaa 2022 muraasa

Sa'aatii tokko dura

Patrick Smith: Waancaa Addunyaa kana irrattu taphni Zezelaandi fi Arjantiinaa taphota dinqisiisoo keessaa tokkoodha. Sa'aatii idileetti wal mo'uu dadhabnaan gara rukuttaa penaaliititti cehan. Kaameran koo karra eegaa dudduuban jiru yeroo karra eegan Arjantiinaa rukuttaa jalqabaa deebisu kaase. Netherlands v Argentina was arguably one of the most iconic matches in the tournament.