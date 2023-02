Dhibdeen isaanii dabalus walitti daldalli US fi Chaayinaa riikardii haaraa galmeesse

Daqiiqaa 18 dura

Hariiroon dippiloomasii US fi Chaayinaa isa yeroo kamuu caala hammaachaa deemus, walitti daldalli isaanii garuu bara darbe guddina olaanaa riikardiidha jedhamu galmeesse.

Muddamni Waashingitaniifi Beejiing gidduu jiru waggoota darban kana dabalaa dhufee guyyoota darban muraasa ammoo sababa afuuffee Chaayinaa samii US irra balali'aa osoo jiruu rukutameef ittuu hammaateera.

Biyyootni diinagdee addunyaa guddaa qabaachuun walitti aanan lameen kun bara 2018 wayita pireezidantiin US yeroo sanii Doonaald Tiraamp aangoo qabatanii Chaayinaarra taarifa kaahan waraanni daldalaa biyyoota lameenii hammaate.

Akka ragaaleen agarsiisanitti US meeshaaleen Chaayinaa irraa bara darbe galchite doolaara biiliyoona 536.8'tti ol guddateera.

US gama isheen al-ergii ishee gara Chaayina doolaara biiliyoona 153.8'tti ol guddifteetti.

Gama kaaniin garuu Chaayinaafi US waggoota darbaniif waraana daldalaa keessa haa jiraataniyyuu malee hangam takka walirratti hirkannaa qaban agarsiisa.

Barkurneewwan baayyeef al-ergiin Chaayinaa gara US erga dabalaa adeemee booda Tiraamp bara 2018'tti, meeshaalee Chaayinaarraa galan doolaara biiliyoona 300 baasan irratti taariifa dabalan.

Chaayinaanis meeshaalee US irraa gara Chaayinaa seene biiliyoona 100 ta'urratti kaffaltii import levies jedhamu keesseetti.

Tarkaanfiiwwan US bara Tiraamp fudhatte waggoota lama Baayidan aangoo qabatanii boodas itti fufeera.

Haala qabatamaa kana keessatti Ministirri Haajaa Alaa US Antoonii Biliinkeen ji'a kana keessa Chaayinaa daawwachuuf jiru.

Imala isaanii Guraandhala 5 fi 6 karoorfamee sababa afuuffee Chaayinaa samii US irrati mul'ateen dheeraffame kanaan dhimma nageenyaa, Taayiwaan fi Koovid irratti dubbatu jedhameera.

Aanga'oonni Chaayinaa afuuffeen daangaa samii US'tti ceetee rukutamte nageenyaaf imala aakka turte ammoo tasa daangaa US seenuu himu.

Joo Baayidan haasaa isaanii State of the Union irratti ''Hamma dantaa US eegeefi addunyaa fayyadetti Chaayinaa waliin hojjechuuf kutataadha. Garuu ammoo hin dogongoriinaa Chayinaan birmaddummaa keenyaaf yaaddoo uumti taanaan, biyya keenya ittisuuf ni hojjenna. Sanas gooneerra'' jedhan.