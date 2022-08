US yeroo jalqabaaf Arkitikitti Ambaasaaddara muuduuf

Sa'aatii tokko dura

Naannoo Arkitikitti muddamni US fi Raashiyaa gama waraanaan jiru haalaan dabalaa deemnaan Ameerikaan Ambaasadara jalqabaa naannichatti muuduuf jetti.

Dubbii himaan Isteet Dippaartimantii US akka jedhanitti, naannoo bantii Kaabaa kanaatti ambasadarri US muudamu imaammata US irratti bal'inaan hojjeta.