Baayidan ammas US Taayiwaaniin Chaayinaa irraa ni ittisti jedhan

Sa'aatii tokko dura

Pirezidantiin Ameerikaa Joo Baayidan Taayiwaan irratti ''Chaayinaan haleellaa'' yoo raawwattee US ni ittisti jedhan.

Taayiwaan odoola ofiin of bulchiituun kan qarqara galaana baha Chaayinaatti argamtu yoo taatu, Chaayinaan akka qaama daangaa isheetti ilaaltiin.

Garuu ammoo US odoolittii waliin walitti dhufeenya ummachuun Seera Walitti dhufeenya Taayiwaan jedhu jalatti meeshaa waraanaa itti gurgurataa jirti. Kunis odoolittiin akka ittiin of ittistuuf ta'u himti US.