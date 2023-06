Bushaa Hiikaa: Narsii baadiyyaa duraanii Oromiyaa miseensa waraanaa US hanga Neurosurgeon ta'uutti

Kanumaafuu University of Missouri tibba eebba barattoota isaatti mata-duree From Nurse to Neurosurgeon: One Student’s Journey from Africa to America jedhuun imala milkii Doktar Bushaa Hiikaa barreessee marsariitii isaa gubbaatti maxxanseera.