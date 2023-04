'Daanyota' Waraana Addunyaa II irratti Naazii Jarminitti murteessan keessaa inni dhumaa umrii 103tti du'e

Daqiiqaa 10 dura

'Daanyoota' Waraana Addunyaa II booda qondaaltota Naazii Jarmaniitti murteessan keessaa Been Fereenz ganna103tti du'aan boqote.

Waraana Addunyaa booda Dhaddacha Nurembarg jedhamuun beekamurratti abbootii murtii qondaalota Naaziirratti murtee dabarsan keessaa Been nama tokkoodha.

Yeroo qondaalota Naazii yakka waraanaafi sarbama mirga dhala namaarratti hojjatan irratti murteen darbu aabbaan murtee kun- Been Fereenz- nama ganna 27 ture.

Muuziyeemiin Been Fereenz US, Filooridatti boqote jedhame. US Holocaust Museum du'uu isaa mirkaneessun, addunyaan "gaggeessaa warra duguuggaa sanyiin miidhamaniif haqa barbaadu" dhabde jechuun ibse.