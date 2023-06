Ameerikaan Itoophiyaatti sarbami mirgaa jabaa raawwate jechuun isa labsite kaafte - Miidiyaa US

Sa'aatii 6 dura

Itoophiyaa keessatti sarbami mirgaa jabaa raawwateera jechuun yeroo waraana kaaba Itoophiyaa isa labsite kaaste jechuun miidiyaan US gabaase.

Haa ta'u malee, dhimma kana irratti gama mootummaa US wanti ifatti ibsame hin jiru.

BBC'n dhimma kana bulchiinsa US irraa adda baafachuuf gaafateera.

Akka gabaasa kanaatti, US labsii kana kaasuun Itoophiyaan deeggarsa diinagdee sababa waraanaan duraa qabde akka gadhiistu taasisa.

Sababa waraana Kaaba Itoophiyaatti gaggeeffameen Itoophiyaan sarbama mirga namoomaa guddaa rawwatteetti jechuun US labsitee Itoophiyaa irratti qoqqobbii garaa garaa keessee turte.

Ragaa Ministeera Maallaqaa US fi aangawoota dhimmicha beekan irraa argadhe jedhee akka barruun kuni gabaasetti, deeggarsi diinagdee US fi dhaabbilee idil-addunyaa Itoophiyaa akka qaqqabuuf murteen qoqqobbii kun akka ka'u ta'e.

Eega waliigalteen nagaa kan US keessatti qooda fudhatte raawwatame as Itoophiyaan US dabalatee walitti dhufeenya biyyoota Lixaa waliin qabdu bakka waraana dura turetti deebisuuf tattaafataa jirti.