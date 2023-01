Sirbi Guutuu Abarraa ''Deemi'' jedhu ramaddii Jaaziin sadarkaa Afrikatti mo’ate

Daqiiqaa 45 dura

Weellisaa Guutuu Abarraa sirba isaa Deemi’ jedhuun badhaasa Afrima [All African Music Awards] ramaddii “best african jazz group of the year" jedhuun mo’ate.