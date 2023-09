Dhalataan Itoophiyaa 'Icciitii Olaanaa' Ameerikaa mootummaa Itoophiyaaf kenne yakkaan himatame

Ministeerri Dhimma Alaa Ameeriikaa, qorannoo keessoo dhimma qabinsa ragaalee icciitii olaanoo mootummaa (self-initiated 60-day Internal Security Review of the Department of State’s Top Secret/Sensitive Compartmented Information (TS/SCI) network, systems, and applications), jedhu gaggeesseen, Obbo Abirahaam odeeffannoo icciitii tahan mootummaa Itoophiyaaf erguu bira gaheera jechun CNN dubbii himaan ministeerichaa Maat Miiler wabeeffachuun gabaase.