Chaayinaan Taayiwan irratti waraana banuun waan hin oolledha - US

Daqiiqaa 24 dura

Ammatti ta'uu baatus Chaayinaan Taayiwaan irratti waraana banuunshee waan hin oolledha jette itti dhiyeenyaan dhimmicha hordofaa kan jirtu US.

Ajajaan Humna Waraanaa US Jeneraal Maark Milley BBC'tti akka himetti, Chaayinaan yeroo ta’etti Taayiwaan haleeluuf sadarkaa ishee dandeessisu guuttataa jirti jedhan.

US walabummaa Taayiwaan deeggaraa jirti waan ta’eef of eeggachuu qabdi jechuun Chaayinaan US akeekkachiisaa turte.