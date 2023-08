Dubartii Itoophiyaa balaa konkolaataan luka dhabde, dorgommii qaama miidhamtootaa addunyaaf carraa argatte

Daqiiqaa 48 dura

Feestivaala idil-addunyaa Focus on Ability jedhamuun beekamu kana kan qopheessitu Awustiraaliyaadha.

Akka Fireehiwot jettutti sadarkaa kanarra ga'uuf jalqaba qulqullinniifi qabiyyeen fiilmii ni gulaalama. ''Kana sana hunda darbeen as ga'e.''

Dorgommii kanarraa maaltu argama?

''Itoophiyaa keessa ta'ee as ga'uunuu waan salphaa miti. Biyyoonni kaan waan hedduun nu bira darbaniiru. Qulqullina waraabbii fi pirodaakshinii akkasumas qabiyyeetiin nu caalu. Seenaa kee daqiiqaa shanii gaditti dhiheessitee nama hubachiisuun baayyee cima.''

Qaama miidhamtummaa fi dandeettii...

''An sammuu qabaachuu koo amanee, sammuu kootiin waanan barbaade hojjechuu akkan danda'u of amansiiseen har'a sadarkaa kanarra ga'e. Yoo ati of jajjabeessite malee qaamni ati irratti hirkattu si hin fayyadu,'' jechuun seenaashee ibsite gaazexeessituu Fireehiwot.