Dubartiin US 'abbaa warraa ajjeesuu dura manneen hidhaa qananii' intarneeta gubbaa barbaadaa turte

Sa'aatii tokko dura

Haati warraan isaa kun du'a isaa waggaa tokko booda kitaaba ijoolleen nama jaalatan dhaban akkamiin akka jajjabaatan haasa'u mata dureen isaa Are You With Me jedhu maxxansuun miidiyaaleen beeksifameeraaf.